Ярослава Кравченко уже записалась к врачу.

Украинская телеведущая Ярослава Кравченко в новом выпуске шоу "Ебаут" появилась с большим узлом на щитовидке, на который обратила внимание одна из зрительниц.

После выпуска шоу украинка написала об этом Кравченко под видео на YouTube. Хоть изначально телеведущая ответила, что не очень корректно об этом писать людям, но позже она поблагодарила внимательную поклонницу.

Звезда добавила, что записалась к эндокринологу. Уже на следующий день, после УЗИ, стало известно, что проблемы со здоровьем у Кравченко все же есть, и теперь ей предстоит консультация с врачем, чтобы понять, чем чреват большой узел на щитовидке и что с ним делать.

Видео дня

"Обнаружили на УЗИ, что у меня большой, ох**нно большой узел, 3 на 4 сантиметра. Завтра пойду к врачу, он скажет, нужно ли делать биопсию, и что вообще происходит, но факт остается фактом: он вырос достаточно быстро, потому что прошлое УЗИ щитовидки я делала ровно год назад и ничего не было", - рассказала Кравченко в Instagram.

Отметим, Ярослава Кравченко - украинская ведущая "Телебачення Торонто" и шоу "Ебаут". Она известна как участница Революции Достоинства.

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