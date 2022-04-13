На войне погиб кум Alyona Alyona.

Украинская рэперша Alyona Alyona сообщила трагическое известие. На войне погиб ее кум. При этом певица не раскрыла личность своего кума.

"С сегодняшнего дня мой кум на небе. Он мужественно защищал Украину. Родители дали ему жизнь, а оккупанты забрали. Пусть горят в аду", - поделилась Alyona Alyona.

Отметим, сама Alyona Alyona во время войны стала фасовщицей лекарств. Сейчас она находится в родной Барышевке.

Напомним, оккупанты забрали много жизней украинцев. У ведущего "Орла и Решки" Беднякова умерла мама, она жила в Мариуполе.

А в Буче оккупанты расстреляли экс-бойфренда Регины Тодоренко.

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