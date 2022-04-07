Оккупанты устроили настоящие зверства в Буче.

Вот уже больше месяца российские оккупанты издеваются над жителями Бучи. Они насилуют женщин и детей, пытают мирных жителей, а также расстреливают их в затылки.

Одной их жертв этих пыток стал друг украинского артиста Коли Серги и экс-возлюбленный опальной Регины Тодоренко, которая до сих пор молчит о войне в Украине.

Так, Коля Серга, который ранее вступил в ВСУ и защищает Одессу от оккупантов, рассказал, что его друг Алик был застрелен оккупантами в затылок.

"Алик погиб в Буче, был застрелен в затылок. Он не был военным. Вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся. Сейчас в процессе освобождения Бучи, поиске погибших нашли, в частности, и его труп", – рассказал Коля Серга на YouTube-канале "Популярная политика".

Также Серга высказался и о Регине Тодоренко, которая продолжает молчать о войне, прикрываясь тем, что политические темы и разные взгляды на ситуацию с мужем разрушают ее брак.

"Сегодняшняя новость с Аликом... Он был когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило, продолжающийся игнор. Я хочу, чтобы люди боролись, говорили правду. Чтобы блогеры, которые имеют доверие, открывали глаза. Регина Тодоренко, у которой охват 7 миллионов человек. Когда они смотрят на Регину, которая из Одессы, и она никак не комментирует, значит, они начинают менее серьезно относиться к тому, что происходит здесь", – добавил музыкант.

Напомним, ранее Регина Тодоренко ушла из Instagram из-за бесконечного хейта.

Вас также могут заинтересовать новости: