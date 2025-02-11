Тяжелобольной Брюс Уиллис больше не может говорить: его дочь сделала заявление

По словам Таллулы, состояние актера ухудшилось.

Тяжелобольной Брюс Уиллис больше не может говорить. Об этом рассказала его старшая дочь Таллула в комментарии журналистам.

Она заявила, что актер потерял способность говорить из-за ухудшения состояния здоровья на фоне лобно-височной деменции, которую у него обнаружили в 2023 году.

При этом средняя дочь Уиллиса - Румер - опровергает эту информацию. В интервью британской программе "Loose Women" она сказала, что состояние ее отца остается стабильным и никаких видимых ухудшений нет.

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"У него все в порядке, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, и самое замечательное — это как мы сплочены, так это мило. Мы действительно одно целое", — отметила Румер.

Болезнь Брюса Уиллиса - что известно

В 2022 году стало известно, что Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за возрастного заболевания мозга. У Уиллиса развилась выраженная афазия — нарушение речи.

В 2023 году у актёра была диагностирована лобно-височная деменция, одним из симптомов которой является афазия. Об этом сообщила семья актёра на странице сайта, занимающегося изучением заболевания.

Напомним, ранее Брюс Уиллис впервые за долгое время показался на публике.

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