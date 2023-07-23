Долгое время о ней ничего не было слышно.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная по сериалам "Птица в клетке", "Место под солнцем", "Бедная Саша", "Цвет страсти" и других, практически исчезла из информационного пространства.

Девушка долгое время жаловалась на проблемы со здоровьем и даже собирала деньги на лечение за границей. Она рассказывала, что уже много лет мучается от постоянной головной боли. Тышкевич лечилась и традиционными, и народными методами, однако ей ничего не помогало. В день она выпивала более 15 таблеток, но даже они не справлялись с болью.

Однако поездка за границу на лечение так и не состоялась. Позже актриса рассказала, что начала экспериментальное лечение в Украине. Врачи поставили ей диагноз "соматоформная головная боль, вызванная функциональной поломкой мозга". Тышкевич объяснила, что это связано с родовой травмой.

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После лечения в Украине она сообщила, что таки поедет за границу. По ее словам, все собранные деньги она передала на помощь ВСУ, а сама собиралась уехать на Бали. Ее супруг Валентин Томусяк остался в Украине. Она говорила, что оплачивать свое проживание на Бали будет деньгами, вырученными от сдачи в аренду дома.

После этого Тышкевич удалила свою страницу в Instagram и совсем недавно создала резервный аккаунт.

Она рассказала, что на Бали начала медитировать. Также актриса посещает разные мероприятия, купается в океане и пытается стабилизировать свое состояние.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич говорила, что из-за болезни хотела покончить жизнь самоубийством.

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