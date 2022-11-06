Екатерина Тышкевич рассказала, что постоянные головные боли делали ее жизнь невыносимой.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич уже восемь лет страдает от хронической головной боли. Долгие годы врачи не могли поставить ей диагноз, от чего ее состояние только ухудшалось. Она испробовала на себе много методов лечения - и таблетки, и антидепрессанты, и народную медицину. Однако звезде сериала "Ничто не случается дважды" ничего не помогало.

Ее жизнь стала настолько невыносимой из-за постоянных головных болей, что она решилась во время войны открыть сбор средств для лечения за границей. И только осенью медикам удалось поставить ей диагноз. Оказывается, у Екатерины соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга.

Ей назначили лечение, которое, по ее словам, немного улучшило ее состояние. Однако это длительный процесс, прерывать который нельзя.

В интервью Алине Доротюк звезда призналась, что до того, как она узнала свой диагноз и начала лечение, у нее были мысли о самоубийстве, ведь жить с такой невыносимой болью у нее просто не было сил.

Она призналась, что впадала в отчаяние, что могло спровоцировать необратимые последствия:

"Я впадала в реальную депрессию, потому что не могла встать с кровати. У меня сильно болит и ничего не помогает - ни "скорые", ни таблетки. Ничего не влияет на эту боль. Друзья начали говорить мне: "Открывай сбор (на лечение, - УНИАН) и едь за границу, потому что мы тебя теряем". Мне очень тяжело далось это решение, но я была в таком состоянии, что либо так, либо я покончу жизнь самоубийством. В таком состоянии жизни просто нет".

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич рассказала об изменениях после начала лечения.

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