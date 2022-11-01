Врачи диагностировали у украинской знаменитости соматоморфную головную боль, вызванную функциональным обломком мозга.

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала, что уже чувствует себя лучше. Недавно врачи поставили ей диагноз и начали лечение. Доктора выяснили, что у нее соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга.

"Пока на таблетках, но они действуют, это уже очень хорошо. Работаю с психологом, но очень сложно не стрессовать, находясь здесь", - поделилась знаменитость сейчас.

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Болезнь Екатерины Тышкевич

В этом году звезда сериалов "Ничто не случается дважды", "Бессмертник", "Хороший парень", "Женский доктор" и других рассказала, что долгие годы она страдает от сильных головных болей.

Многочисленные обращения к врачам, консультации и анализы так и не помогли установить причину такого состояния. Знаменитость была в отчаянии, поэтому даже обратилась за финансовой помощью к поклонникам, ведь планировала пройти диагностику за границей.

Осенью Тышкевич сообщила поклонникам, что врачи наконец-то смогли поставить знаменитости диагноз и она начала лечиться новым методом.

Судя по частым публикациям актрисы, она не теряет надежды на полное выздоровление, однако лечение еще продолжается.

"Думаю на зиму немного себя переместить в другую страну… Так что лечение продолжается", - добавила знаменитость.

Напомним, борющаяся с неизвестным недугом актриса Тышкевич рассказала о своем состоянии.

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