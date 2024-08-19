Он также признался, где сейчас живет.

Украинский телеведущий Андрей Ковальский, в киевскую квартиру которого зимой 2023 года попал российский дрон, рассказал, что с жильем сейчас.

Мужчина отметил, что его дом до сих пор не реконструировали. Он вместе с другими жильцами подал документы на восстановление, но это оказалось довольно сложной процедурой.

"Это была очень тяжелая история, чтобы зарегистрировать все эти повреждения в Дії, это не только у меня, это все жильцы дома, кто регистрировался, там была какая-то просто сумасшедшая жара, но мы это сделали. Наконец-то. Мы сейчас ждем, что город будет восстанавливать дом - каркас, несущие конструкции, то, что повредил дрон, без чего невозможно начать ремонт", - рассказал Андрей в интервью Славе Демину.

Он также добавил, что квартира в достаточно аварийном состоянии. Однако Ковальский надеется, что со временем удастся все отремонтировать и вернуться с семьей в родные стены. Об этом он говорит так:

"Мы там не живем и квартира стоит в таком виде. Мы не живем и надо мной соседи тоже не живут, потому что там невозможно жить. Пока не сделают перекрытия, мы не можем делать ремонт. Надо, чтобы сделали, надеюсь хотя бы до дождей, потому что уже затекает... И то, что не уничтожил дрон, уничтожает природа - дожди, оно течет вниз, даже в те квартиры, которые не были повреждены, сейчас в дом затекает по вентиляционным шахтам, потому что они засыпаны и уничтожены. Поэтому мы очень верим, что очень скоро начнутся работы и вся эта бюрократическая и бумажная катавасия уже на финальной стадии".

К слову, после попадания дрона дети телеведущего работали с психологом. Так же и он с женой ходил на сеансы к специалистам, ведь у него были панические атаки. Сейчас Ковальский с семьей живет за пределами столицы.

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