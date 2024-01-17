Инцидент произошел из-за того, что Зверев нелестно высказывался о друге Фагота.

Украинский певец Олег "Фагот" Михайлюта вспомнил инцидент, произошедший много лет назад на вечеринке, которую устраивала Наталья Могилевская. Тогда в одной компании с артистами оказался и россиянин Сергей Зверев, который отличился не очень приятным поведением.

Как рассказал Михайлюта в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", Зверев нелестно высказывался о его друге и коллеге Фоззи. Поэтому Фагот решил поставить на место пропутинскую выскочку.

"Была вечеринка у Могилевской, мы нормально расслабились, Новый год все же. А тут выходит Зверев на сцену... А я помню, что он до этого в каком-то шоу, где взяли наш клип, в своей манере что-то к Фоззи прицепился, что он имеет какой-то плохой вид. После того, как он закончил выступление, я спокойно прошел охрану и захожу в гримерку, он наклонился, чтобы пудру смывать, а я его взял за шею и держал. Он дергался, а я ему рассказывал, что нужно вести себя нормально", – рассказал музыкант.

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Кроме того, Фаготу даже пришлось драться с директором Зверева, а последний от испуга просто забился в угол.

Однако после того, как охрана разняла мужчин и оставила Фагота и Зверева наедине, Сергей начал извиняться.

"Я снова подошел к нему, он понял, что пахнет жареным, и извинился" , – поделился артист.

Напомним, ранее Олег Михайлюта рассказал, как бросил беременную девушку.

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