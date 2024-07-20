Она поздравила его с личным праздником.

Украинская певица Камалия показала своего отца и трогательно обратилась к нему.

Оказалось, что мужчина вчера, 19 июля, праздновал свой день рождения. Ему исполнилось 70 лет. По случаю юбилея родного человека артистка написала поздравление в Instagram и рассказала некоторые факты из жизни именинника.

"Поздравляю тебя с 70-летним юбилеем! Это твой день, и я хочу напомнить, какой ты крутой! Ты окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, где преподавал твой отец. Стал военным летчиком и с годами ушел в отставку, но остался сильным духом. Мы с мамой очень много ездили вместе с тобой по разным странам, городам, и эти воспоминания всегда будут в нашей памяти. Хотя ты родился в Москве, но ты настоящий патриот Украины. Ты переехал служить в Украину, и когда тебе предлагали переехать служить дальше в Москву, ты выбрал остаться здесь и первым возглавил безопасность воздушного движения в Украине", - написала певица и показала совместное фото с отцом Виктором.

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Она также вспомнила, как папа проявил смелость в начале войны и написала об этом так:

"После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ты отказался эвакуироваться из Чернигова, показав свое мужество и верность родине. Твой патриотизм проявился даже в личных отношениях - ты прекратил общаться со своей сестрой, которая живет в Москве. Ты настоящий молодец и пример для всех нас. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, здоровье и счастье! Ты заслуживаешь всего самого лучшего в мире".

Что подарила артистка отцу - она не отметила.

Напомним, ранее певица Анна Тринчер со слезами на глазах рассказала о сложных отношениях с отцом.

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