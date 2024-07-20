Она долгое время держала на него обиду.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер рассказала об отношениях со своим отцом.

Ранее девушка отмечала, что мужчина не участвует в ее жизни. Более того, его не было и на ее свадьбе с блогером Александром Волошиным. Поэтому тема общения с родным человеком для Тринчер очень сложная. Она подчеркнула, что помнит папу только в детстве.

"Он есть, живой. До 12 лет мы жили вместе. Я думаю, что своим успехом я обязана ему, потому что всю жизнь я пыталась доказать, что я достойна быть его дочерью. К сожалению, этого никогда не произойдет. Потому что иногда мы требуем понимания от людей, которые не способны понять", - со слезами на глазах рассказала Анна в проекте блогерши Татьяны Корячки.

Однако добавила, что держала обиду на папу за то, что он покинул семью. Но сейчас Анна прорабатывает все детские травмы с психологом и пытается оставить это в прошлом. Поэтому все равно благодарна отцу за все.

"Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы не он и мое страстное желание, чтобы он меня видел всюду и его фамилия была везде рядом с моим именем. Он всегда вспоминал, что его никогда не было рядом", - подчеркнула певица.

Напомним, недавно Анна Тринчер честно ответила, готова ли возобновить отношения с блогером Волошиным.

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