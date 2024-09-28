Солистка украинской группы "SESTRA" и участница вокального проекта "Голос страны-12" Инесса Грицаенко выходит замуж.
Девушке сделал предложение возлюбленный, которого она тщательно скрывает от публики. Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram.
"Я верила в то, что однажды ты придешь и изменишь всю мою жизнь", - написала Инесса и показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
Избранник певицы также подарил ей большой букет розовых пионов. Предложение растрогало артистку и она заплакала от счастья, сказав свое "да". Сколько времени влюбленные вместе - Грицаенко не отметила.
Реакция подписчиков
Поклонники сразу начали поздравлять Инессу и желать счастья их паре.
- "Мои искренние поздравления"
- "Будьте счастливы вместе!"
- "Поздравляю, будь счастлива, любимая, успешная и такая же позитивная, как ты есть"
- "Слепит глаза от счастливой улыбки. Будь всегда такой счастливой, как на этих фото".
Напомним, недавно певица Лана Дель Рей вышла замуж. Мужем 39-летней звезды стал туристический гид Джереми Дюфрен, у которого есть трое детей от предыдущих отношений.