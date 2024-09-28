Девушка также показала обручальное кольцо на пальце.

Солистка украинской группы "SESTRA" и участница вокального проекта "Голос страны-12" Инесса Грицаенко выходит замуж.

Девушке сделал предложение возлюбленный, которого она тщательно скрывает от публики. Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram.

"Я верила в то, что однажды ты придешь и изменишь всю мою жизнь", - написала Инесса и показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Видео дня

Избранник певицы также подарил ей большой букет розовых пионов. Предложение растрогало артистку и она заплакала от счастья, сказав свое "да". Сколько времени влюбленные вместе - Грицаенко не отметила.

Реакция подписчиков

Поклонники сразу начали поздравлять Инессу и желать счастья их паре.

"Мои искренние поздравления"

"Будьте счастливы вместе!"

"Поздравляю, будь счастлива, любимая, успешная и такая же позитивная, как ты есть"

"Слепит глаза от счастливой улыбки. Будь всегда такой счастливой, как на этих фото".

Напомним, недавно певица Лана Дель Рей вышла замуж. Мужем 39-летней звезды стал туристический гид Джереми Дюфрен, у которого есть трое детей от предыдущих отношений.

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