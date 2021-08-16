Телеведущая отдыхает на острове Мадейра.

Украинская телеведущая Леся Никитюк нарвалась на критику подписчиков, опубликовав несколько фото с отдыха на португальском острове Майдейра.

Серию снимков Никитюк выложила в своем Instagram.

К фото ведущая привела несколько интересных фактов о Мадейре, которые, как она призналась, раньше ей были ни законная жена первооткрывателя Америки Христофора Колумба была с Мадейры.

"Рыбу саблю никто, даже рыбаки, никогда не видели живой! Она ловится на глубине и от давления, когда ее извлекают, ее органы разрываются внутри. Достают рыбу из океана уже мертвой", – отметила Никитюк.

Подписчики же в комментариях в основном обратили внимание на фото:

"Транс вылитый, мужичка", "Фотографа уволить", "Штанами пузо отдавила", "Какая-то ты скованная", "Смените фотографа", "Вы очень красивая, яркая и харизматичная", "Красавица", "Как всегда шикарно".

Кое-кто заподозрил, что Леся в положении: "Ты беременна?".

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Автор: Катерина Шварц