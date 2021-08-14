Леся Никитюк отдыхает на португальском острове Мадейра.

Украинская телеведущая Леся Никитюк радует поклонников яркими снимками со своего отдыха на португальском острове Мадейра.

Новой серией фото Никитюк поделилась в своем Instagram.

"Спонтанное фото, ни разу не готовилась. Надела первое, что на глаза попалось. Просто королева экспромта – подписала она снимки. – Океан вдохновил".

На фото Леся позирует спиной на фоне океана с распущенными волосами и в голубом платье с открытой спиной.

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Автор: Катерина Шварц