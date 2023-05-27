Звезду бразильских сериалов искали с января.

В Бразилии нашли труп известного актера Джефферсона Мачадо. Он пропал в январе этого года, все это время друзья и коллеги верили, что артист жив. Однако оказалось, что актера жестоко убили.

Труп Мачадо обнаружили в сундуке, который неизвестные закопали глубоко под землю на территории флигеля в Рио-де-Жанейро. Тело смогли опознать только по отпечаткам пальцев, сообщает Daily Mail.

Полиция установила, что дом, где был спрятан труп, принадлежит женщине. Она сдавала его мужчине, которого уже считают главным подозреваемым в убийстве актера.

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Адвокат Мачадо рассказал, что сундук, в котором "похоронили" актера, принадлежал ему. Он находился в доме артиста.

Об исчезновении актера стало известно 27 января, уже 9 февраля его официально признали пропавшим без вести. Семья Мачадо узнала о том, что он пропал, когда оказалось, что его восемь собак заперты в доме. Актер любил животных, у каждого его питомца было специальное устройство для отслеживания их местоположения. Долгое время собаки были в доме и их никто не кормил, шестерых животных забрали в ветклинику, а двое погибли от обезвоживания.

Мать актера рассказывала, что в последний раз слышала голос сына 29 января, когда тот отправился на собеседование в другой город и заявил, что останется переночевать у своего друга. После этого женщина получала СМС с телефона актера. Мать заподозрила неладное.

"Он также сказал, что уронил свой мобильный телефон в унитаз, поэтому не смог сделать видеозвонок", - рассказывала женщина.

В феврале семья актера узнала, что на его облачном хранилище кто-то изменил пароль. После этого они не могли видеть, где находится телефон Мачадо. Все это время родственники надеялись, что актер жив. Но теперь полиция нашла его труп и ищет убийцу.

Чем известен актер Джефферсон Мачадо

Актеру было 44 года. В Бразилии он был звездой сериалов. Также Мачадо был моделью. Актер активно вел соцсети, занимался спортом и заботился о своих собаках.

Последней работой Джефферсона Мачадо стала роль в сериале "Рейс", который транслировался на Record TV. Актер ничего не рассказывал о личной жизни и не говорил, были ли у него отношения.

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