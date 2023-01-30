Известная блогерша поздравила родительницу с днем рождения.

Известная украинская блогерша Анна Тринчер показала фото со своей мамой. Подписчики отметили, что женщина выглядит очень молодо. Некоторые в комментариях даже предположили, что это не мама Ани, а ее сестра.

Поводом для публикации стало то, что у мамы Тринчер - Жанны 29 января был день рождения.

"Моя любовь, с днем рождения. Люблю тебя", - трогательно подписала знаменитость снимок с мамой.

Видео дня

Интересно, что Тринчер выбрала фотографию, сделанную в сентябре прошлого года на свадьбе с блогером Александром Волошиным. Там ее мама появилась в белом вечернем платье и с голливудской укладкой. На снимке можно увидеть бабушку Анны Тринчер. В комментариях поклонники отметили, что все женщины очень друг на друга похожи.

Реакция соцсетей

"Анечка, твоя мама - настоящая супермодель!"

"Очень похожи!"

"Точно мама, а не сестра? Очень красивая!"

"Теперь понятно, откуда красота"

Кто такая Анна Тринчер

Известный блогер, инфлюенсер, певица. Наиболее известные хиты Ани: "Який ти козак", "Малиновые волосы", "Зай", "Не залишай" и другие. Сыграла в украинском сериале "Школа" главную роль. Принимала участие в шоу "Голос країни" и "Голос. Діти".

Напомним, Анна Тринчер рассказала, как травма едва не сорвала съемки клипа "Який ти козак".

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