Певица и актриса снова отличилась откровенным снимком.

Украинская певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди. После этого в ее Instagram-блоге стали чаще появляться провокационные пикантные фотографии.

Так, артистка недавно поделилась снимком, где она позирует в коротком обтягивающем белом топе. Видно, что звезда уже успела загореть этим летом. Фотография была опубликована в Instagram-stories.

Отметим, недавно звезда "Школы" Тринчер шокировала соблазнительной фотосессией в черном белье.

До этого Анна блеснула пышной грудью на популярном курорте и пожаловалась на панические атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: