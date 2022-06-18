Украинская певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди. После этого в ее Instagram-блоге стали чаще появляться провокационные пикантные фотографии.
Так, артистка недавно поделилась снимком, где она позирует в коротком обтягивающем белом топе. Видно, что звезда уже успела загореть этим летом. Фотография была опубликована в Instagram-stories.
Отметим, недавно звезда "Школы" Тринчер шокировала соблазнительной фотосессией в черном белье.
До этого Анна блеснула пышной грудью на популярном курорте и пожаловалась на панические атаки.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Галкин на концерте в Израиле поддержал Украину (видео)
- Героиня "Сватов" Анна Кошмал вернулась домой и оцепенела: "Война продолжается"
- "У них нет роскошных домов": кто из украинских звезд живет в обычных квартирах (видео)
- Тринчер блеснула пышной грудью на популярном курорте и пожаловалась на панические атаки