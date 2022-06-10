Актриса и певица опубликовала горячие снимки.

Украинская певица и звезда сериала "Школа" опубликовала серию фото, сделанных в профессиональной студии. На них девушка позирует в черном лифе, ультракороткой черной юбке и просторной кожаной курточке. У нее на лице смелый яркий макияж, образ дополняют массивные сережки.

"Обожаю эту фотосессию и время от времени буду вам открывать другие образы из нее. А там просто ваууууу. Моя первая фотосессия с грудью (после операции по увеличению, - ред). Чувствую себя по-другому", - призналась звезда украинского шоу-бизнеса.

Поклонники уже успели оценить смелые снимки Ани Тринчер и оставили свои комментарии.

"Шикарная", "Вау! Богиня!", "Что за красотка?!", "Ничего себе!", "Это бомба", - написали фанаты артистки.

Напомним, недавно Тринчер блеснула пышной грудью на популярном курорте и пожаловалась на панические атаки.

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