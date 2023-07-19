Муж певицы уже давно уговаривал ее решиться на этот шаг.

Украинская певица Анна Тринчер рассказала фанам о новом этапе своей жизни. Блогерша переехала в огромный дом. Она уже похвасталась фотографиями нового жилья на своей странице в Instagram.

"Новый этап жизни. Да, мы переезжаем в дом за городом", - написала звезда.

На новых фото заметно, что Тринчер и ее муж Александр Волошин выбрали большое жилье с панорамными окнами. Певица очень радуется тому, что решилась на переезд.

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Она неоднократно рассказывала о том, что ее избранник очень хочет жить в частном доме. Кроме этого, Волошин и Тринчер часто спорили из-за еще одного его желания. Блогер хочет завести большого пса, а его жена панически боится собак.

В Stories Тринчер призналась, что она переживала вместе со своим мужем непростой период. Впрочем, певица не унывает и считает, что они все преодолеют.

Блогерша рассказала, что проблемы возникли из-за болезни Волошина. По словам певицы, у ее избранника аутоиммунный тиреоидит.

Анна Тринчер и Александр Волошин - что о них известно

Уже несколько лет певица состоит в отношениях с блогером. Волошин ранее был известен тем, что устраивал пранки и "хайповал" на скандалах. Тринчер прославилась еще давно, во времена съемок в сериале "Школа" и участия в шоу "Голос".

В сентябре 2022 года блогеры сыграли скромную свадьбу. Впрочем, не обошлось без скандалов. После церемонии внезапно появился мужчина, который пытался испортить всем настроение и даже провоцировал гостей на драку. Впоследствии оказалось, что его пригласил Волошин. Блогер хотел устроить "пранк".

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