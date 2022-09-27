24 сентября Аня Тринчер вышла замуж за своего возлюбленного, но не обошлось без приключений.

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер вышла замуж за своего возлюбленного, блогера и бизнесмена Александра Волошина.

Пара не устраивала громкое празднование. Они лишь расписались в семейном кругу и в окружении близких друзей. Но, что бы это была за свадьба, если бы не произошел инцидент?

Так, после росписи, когда молодожены вышли из ЗАГСа, к ним подбежал поклонники Тринчер и начал кричать, что он очень любил Аню, приходил на все ее концерты, а она вышла замуж за другого.

Все это происходило на глазах у гостей. К слову, Волошин рассказал, что на свадьбу к ним приехали его отец и дядя, которые сейчас защищают Украину на фронте.

Еще один момент, который произошел на свадьбе, - это клятвы друг другу. Влюбленные дали друг другу обещания на всю жизнь. При этом они оба признались, что не спешили с женитьбой, но рады, что однажды встретились и полюбили.

Свадебное видео Ани Тринчер и Александра Волошина

Свадебные клятвы Тринчер и Волошина

Напомним, ранее появились первые фото со скромной свадьбы Анны Тринчер.

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