Как отметил Андрей Бедняков, только негодяи могут бить "Одессу-маму".

Ночной ракетный удар по Одессе сильно расстроил украинцев. Не сдерживают боль и злости и известные звезды. Они желают сил одесситам и проклинают русских. Кто высказался о новой атаке-читайте ниже.

Андрей Бедняков

Ведущий сильно разозлился. Он не мог сдержать эмоций из-за ракетного удара по Одессе. Бедняков отметил, что на такие поступки способны лишь гнилые негодяи. А украинцы за это отомстят.

"Держись, Одесса-мама. Помните: только гнилые мр*зоты бьют мам. А настоящие сыновья за маму стоят до конца. И обязательно мстят", - написал Бедняков.

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Эктор Хименес-Браво

Кулинар показал последствия вражеской атаки. Ведущий шоу "МастерШеф" всегда реагирует на удары по мирным городам Украины с болью. Хименес-Браво не скрывает, что он шокирован тем, насколько злые и жестокие русские.

"Иногда кажется, что больше зла они уже не могут сделать. Одесса, мои соболезнования", - написал кулинар.

София Ротару

Певица придерживается сдержанной позиции. Она часто показывает последствия ракетных ударов и других преступлений оккупантов, однако не делится своими мыслями. Сейчас же она опубликовала фото разрушенного собора и оставили "эмодзи" с разбитым сердцем.

Ольга Сумская

Актриса разместила пост, в котором отметила, что РФ разрушает и уничтожает наследие Украины. Ольга Сумская возмущена тем, что оккупанты обстреливают мирные города и крушат все, что им заблагорассудится.

"Матушка Божья. Очередная ночь террора. В результате ракетной атаки был разрушен Свято-Преображенский кафедральный собор в Одессе! Будет ли реакция от ЮНЕСКО? Рушится наследие! Из-под завалов удалось достать Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы. Сочувствуем вам, дорогие наши одесситы! Страшная боль", - написала Сумская.

Леся Никитюк

Ведущая и блогерша сочувствует одесситам. Она отмечает, что вся Украина с Одессой, все переживают эту боль. Леся Никитюк не скрывает, что считает россиян "проклятыми террористами".

"Одесса. Мы все с тобой. Мои соболезнования семьям пострадавших сегодня ночью от этих проклятых террористов", - написала Никитюк.

Ракетный удар по Одессе - что известно

В ночь на 23 июля россияне устроили новый ракетный удар. Оккупанты снова били по Одессе, они выпустили 19 ракет, 9 из которых сбили Силы ПВО. Уже известно, что один человек погиб, еще 22 получили ранения, среди них есть и дети.

Своими ракетами оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что россияне будут отвечать за свои действия. Также уже сообщалось, что известный телеведущий оказался в эпицентре ракетной атаки по Одессе и показал разрушенный собор.

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