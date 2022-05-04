Кэри Фукунага до сих пор находится в Украине.

Американский кинорежиссер Кэри Фукунага с первого дня вторжения России в Украину поддерживает нашу страну. Он не остался в стороне и в начале марта 2022 года приехал в Украину, чтобы помогать пострадавшим от ужасов войны.

Сейчас Фукунага находится в Днепре. В своем Instagram он показал фотографию, которая была сделана во время ужина с командой волонтеров.

"Прекрасно провел вечер и поужинал с нашей командой в Днепре. Спасибо за 3 часа без войны", - подписал фото Фукунага.

Напомним, ранее режиссер фильма "007: Не время умирать" о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага побывал в Харьковской области и своими глазами увидел последствия обстрелов со стороны России. Также мужчина спас из-под завалов собаку.

Также он назвал самое отвратительное, что заметил за время волонтерства в Украине.

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