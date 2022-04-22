Режиссер последнего фильма Бондианы волонтерит в разных украинских городах.

Режиссер с мировым именем Кэри Фукунага побывал во многих гарячих точках Украины за почти полтора месяца волонтерства, и рассказал о своих впечатлениях в интервью ТСН.

"Где-то в январе-феврале я наблюдал, как россияне накапливали войска на украинских границах и чувствовал неизбежность войны Путина против Украины, и меня возмущало то, что международное сообщество мне казалось, делало недостаточно, чтобы остановить эту войну. Я думал, что я могу сделать как человек? И какую помощь предложить?", - поделился Фукунага.

Мужчина рассказал - поехал в Украину в начале марта. Это была его первая поездка "без цели" - он не собирался работать над фильмом или искать идеи будущих проектов. Он знал, что нужен в Украине, и осознавал, что для него найдется работа, какой бы она ни была.

Первые города, куда приехал голливудский кинорежиссер - Ирпеньи и Буча. Именно Кэри Фукунага был одним из первых, кто увидел реальную картину происходящего там после так называемого "освобождения", которое анонсировали оккупанты.

"Мы приехали в Ирпень в первую неделю после освобождения в пятницу и в тот же день поехали в Бучу и увидели, что там произошло. Это катастрофа", - отметил режиссер.

Кроме того, Фукунага посещал самые горячие точки. После увиденного признался - самым ужасным и отвратительным остается осознание того, что есть люди, которые отрицают войну в Украине.

"Я вижу людей, пишущих в соцсетях, или когда я сам общаюсь с людьми, отказывающимися верить, что россияне убивают невинных гражданских людей… Понимаете, как историк и как человек, изучавший разные войны. И войны против гражданских — это не новое. Это случалось и в американской истории, у нас была гражданская война, когда погибли многие гражданские. И во Второй мировой погибли многие гражданские. Это печальные последствия любой войны. Но сейчас мы говорим о большом государстве, которое вторглось в другое и целенаправленно убивает мирных жителей. Мы увидели это в Буче и Ирпене, мы это видели каждый день в Харькове. И когда говорят, мол, украинцы сами убивают своих, у меня мозг от этого взрывается", - возмутился Фукунага.

Напомним, ранее Фукунага спас собаку из-под завалов на Харьковщине.

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