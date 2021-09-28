В Украине фильм выйдет на большие экраны 30 сентября.

В Лос-Анджелесе презентовали выставку автомобилей Джеймса Бонда накануне премьеры нового фильма шпионской саги.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на выставке представили 35 экспонатов. Среди них – уникальная машина от компании Астон Мартин. Ее выпустили специально для фильма "007: спектр".

"007: не время умирать": что известно о фильме

Читайте также"Моя "служба" окончена": Дэниел Крейг простился с ролью Джеймса БондаМировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде – "007: не время умирать" состоится 28 сентября.

В Украине фильм выйдет на большие экраны 30 сентября.

Это пятый и последний проект франшизы с актером Дэниелом Крейгом в главной роли. Злодея в фильме сыграл Рами Малек.

Сюжет. Бонд отошел от дел и поселился на Ямайке, чтобы отдохнуть, но что-то пошло не так. По просьбе старого друга Джеймс соглашается спасти мир от очередного тотального убийцы.

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Автор: Катерина Шварц