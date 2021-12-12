Монро засыпали комплиментами за естественный внешний вид.

Травести-дива Монро опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой позирует без парика и яркого макияжа.

Читайте такжеНазваны 5 звезд, жестко опозорившихся на всю страну (видео)В кадре звезда предстала с легким повседневным макияжем и с розовой повязкой на голове. При этом она дополнила образ голубой моносерьгой, которая стала ярким акцентом в ее образе. Кроме того, Монро надела черный халат, слегка оголив плечи и зону декольте.

"Герцогиня Преподобная Монро! На вы и с придыханием", - подписала кадр Монро.

"Ооо, просто богиня", "Боже, какая красивая", "Картина маслом", "Очень красивые глаза", "Утонченная", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее травести-дива Монро представила новогоднюю песню.

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Автор: Диана Могилевич