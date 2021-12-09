Дуэт TOBIZDA выпустили песню на украинском языке.

Травести-дива Монро является участницей дуэта TOBIZDA, который выпускает юмористические треки. В этот раз они решили порадовать своих поклонников новогодней песней, которую записали на украинском языке.

После прослушивания трека "Новорічна" вам совсем не захочется работать. Сразу появляются другие желания - нарядить ёлку, закупиться вкусняшками и уже начинать праздновать Новый год, до которого остались 22 дня.

Что по поводу песни думают слушатели, мы пока не знаем. Дуэт решил скрыть комментарии на своем YouTube-канале, но хорошее настроение вам точно гарантировано.

Напомним, ранее травести-дива Монро ошеломила своим внешним видом. Поклонники пришли в восторг от нового снимка Монро и даже сравнили ее с американской певицей Джей Ло.

Настоящее имя Монро - Александр Федяев. Она не только телеведущая, актриса, певица, блогер, но и первая, кто открыто заявила о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

В 2020 году была соведущей на онлайн-трансляции 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар. С января 2020 является соведущей в программе "Звездный путь". К тому же вела небольшую рубрику в этой же программе, которая называлась "В рожу от Монро".

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Автор: Диана Могилевич