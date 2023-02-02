Когда Алекс и Саша были в бассейне, страсть между ними достигла точки кипения.

Главный герой 12-го сезона проекта "Холостяк" Алекс Топольский признался, что у него был очень "горячий" момент с Сашей Мудрой. Это происходило прямо перед камерами, однако в кадр попало не все.

По словам Алекса, ему особенно запомнилось свидание, которое для него устроила Саша. Тогда она решила уместить в один день четыре мини-свидания, чтобы "прожить" с ним сразу все времена года. Среди многих сюрпризов Топольскому больше всего понравилось время, которое он провел с Мудрой в бассейне. Об этом он вспомнил, когда во время интервью с Ольгой Олицкой отвечал на вопрос о том, был ли у него секс с Сашей.

"Был момент, в бассейне с Сашей. Это было свидание, когда было четыре сезона, это одно из наших самых ярких свиданий с Сашей. Там был такой момент, где мы были в бассейне, он был, кстати, холоднючий просто нереально. Мы туда залезли, просто отогревали друг друга. И я помню, она когда на меня залезла в бассейн, мы начали целоваться... Было тяжело остановиться, и когда она вышла, я попросил: "Ребята, мне нужна минута, чтобы немножко успокоиться". Было очень пикантно, да", - вспомнил Топольский.

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Он отметил, что эти моменты не попали в кадр, снимать столь "горячие" сцены не стали. Говоря о Саше, Алекс не переставал улыбаться. Однако после этого он рассказал, что Мудрая, как ему кажется, сейчас нашла обеспеченного парня, который полностью удовлетворил ее потребность в богатой и беззаботной жизни. По мнению Топольского, финалистка "Холостяка" скрыла свои реальные эмоции, а теперь и вовсе начала новую жизнь.

"Судя по тем интервью, которые давала Саша, то она не обиделась, боли не было. Что на самом деле было, никто не знает, потому что это Саша. Внутри могут быть какие-то эмоции, какое-то торнадо", - отметил Алекс.

Напомним, ранее Топольский признался, был ли у него секс с победительницей реалити Катей Лозовицкой.

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