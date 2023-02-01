Отношения Кати и Алекса длились около месяца.

Главный герой 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский рассказал о своих отношениях с победительницей проекта - Катей Лозовицкой. Он также признался, был ли у них секс.

В интервью Анне Олицкой Топольский рассказал, что видел в Кате женщину, с которой он мог бы построить длительные отношения. Однако после финала они не съехались. Они встречались в кафе, ездили друг к другу в гости, но вместе не жили.

В таком ритме они прожили около месяца. По словам Топольского, он потерял чувства к Кате и решил с ней поговорить. "Холостяк" предложил ей расстаться. Катя огорчилась, но согласилась с тем, что им нужно разорвать отношения.

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Алекс признал, что у него был секс с Катей. Он отметил, что это вполне логично, ведь они были в отношениях. Однако подробностей Топольский решил не раскрывать, сделав ли несколько намеков.

Так, "холостяк" заявил, что не будет обсуждать темперамент Кати, но когда ведущая спросила, что его отталкивает от девушек, то начал рассказывать о зажатости. По словам Топольского, его отталкивает скованность девушек в постели.

Алекс Топольский и Катя Лозовицкая - что известно об их отношениях

Модель Катя Лозовицкая стала победительницей романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Топольский выбрал ее и оставил без кольца другую финалистку - Сашу Мудрую. Однако вскоре оказалось, что Алекс и Катя не вместе.

Фанаты реалити были в шоке, когда Лозовицкая раскрыла реальную причину расставания с Топольским. Оказалось, главный герой романтического шоу - не такой прекрасный принц, каким его показали на телеэкранах. Алекс попытался оправдаться после обвинений, он заявил, что "у каждого своя правда".

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