Звездные двоечники доказывают своим примером, что хорошие оценки и успех не всегда связаны.

Родители многих двоечников пророчат своим детям ужасную судьбу и карьеру дворника. На самом деле предостережения мам и пап редко сбываются. Многие люди, пренебрегавшие учебой в школьные годы, добились значительных успехов во взрослой жизни. Звезды доказывают это своим примером.

Знаменитости, которые плохо учились в школе – не редкость в Голливуде. А в этой статье мы перечислим двоечников украинского шоу-бизнеса.

Ирина Билык

Певица признается, что получала неплохие оценки по гуманитарным предметам, но точные науки ей совсем не давались. Она часто прогуливала химию и математику под предлогом музыкальных занятий. Билык также симулировала на занятиях физкультуры:

На физкультуре я говорила, что у меня все болит. А когда меня спрашивали, что конкретно болит, я отвечала "душа", а учитель говорил: "Хорошо, посиди, отдохни", а я гордилась собой и думала, какая хитрюга, что обманула учителя.

Также Билык не скрывает, что списывала правильные ответы на математике, а к экзамену прятала шпаргалки под юбку.

Ольга Сумская

Проблемы с точными науками были и Ольги Сумской. Она справлялась с контрольными по алгебре, физике и химии только благодаря соседу по парте, который разрешал ей списывать. Ольга даже решалась на дерзкий поступок: сама ставила себе оценки в журнал, пока учителя не было в классе. С помощью такой хитрости её несколько уроков не вызывали к доске.

Злата Огневич

Злата Огневич так любила литературу, что тайком читала книги под партой на других уроках. Её любимым писателем был Толкин. С математикой и физикой у будущей звезды были проблемы. Злата ещё со школы занималась музыкой и ездила на вокальные конкурсы. Учителя с понимаем относились к Огневич и отпускали её с уроков на музыкальные занятия.

Светлана Тарабарова

Будущая певица на контрольных не пренебрегала шпорами. Артистка вспоминает, что исписанные мелким шрифтом бумажки ей обычно не были нужны, поскольку у неё очень хорошая память и она просто запоминала все ответы. В целом училась она не очень хорошо.

Тарас Тополя

Фронтмент группы "Антитіла" Тарас Тополя часто списывал химию и физику. Как признается певец, эти предметы ему совсем не давались. Тарас рассказал, что однажды шпаргалка ему не помогла. Он написал ответы на экзамен к химии, но в критический момент не сумел разобрать собственный почерк. В итоге еле сдал экзамен своими силами.

С 10 класса Тополя начал развивать свою группу и времени на учебу почти не оставалось. Он едва успевал учиться, но все же Тарасу повезло хорошо сдать экзамены.

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Автор: Екатерина Пулатова