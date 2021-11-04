Злата отметила, что она - свободная женщина и сама будет отвечать за свой выбор.

Известная украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич ответила на упреки хейтеров в том, что она целуется почти со всеми мужчинами-участниками проекта.

Читайте также"Вся жизнь перед глазами пробежала": Злата Огневич впервые рассказала, как едва не погибла"Честно, меня достали эти упреки женщин, которые мне закидывают, мол, я целуюсь с мужчинами, как я так посмела, ужас-ужас, кошмар. Я свободная женщина, я никому не обещала руки и сердца на этом проекте. Я выбираю мужчину, я хожу с ним на свидания. Очень многое остается за кадром, в том числе и наше общение", — рассказала звезда на своей странице в Instagram в "историях".

Она отметила, что и мужчины знали о формате шоу, идя на него. Знали, что там будет много их конкурентов, с которыми "холостячка" будет ходить на свидания.

"Поэтому, пожалуйста, оставьте свой яд, скептицизм при себе. Я свободная женщина и я сейчас нахожусь на этапе выбора. И я за этот выбор буду отвечать", — подытожила Огневич.

Кроме того, свои видео Злата сопроводила надписью: "Хватит брызгать ядом!".

Напомним, в мае 2021 года Огневич заявляла, что будет выбирать на проекте "Холостячка-2" сердцем и будет целоваться с мужчинами на свиданиях.

"Чтобы почувствовать, как мое сердце к ним лежит, кто мне больше нравится. Я ничего плохого в этом не вижу", — говорила Злата.

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Автор: Виолетта Орлова