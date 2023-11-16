Сегодня 40 дней от смерти знаменитой украинской певицы Нины Матвиенко.

16 ноября прошло сорок дней, как отошла в другой мир известная украинская исполнительница Нина Матвиенко.

Дочь артистки на своей странице в Instagram опубликовала трогательный ролик, чтобы почтить память знаменитой мамы. На щемящих архивных кадрах можно увидеть улыбающуюся Нину Митрофановну, которая на побережье моря бежит за любимой внучкой.

"Лети, моя лебедка. 40 дней", - написала Тоня.

Также Антонина разместила фотографию мамы, где женщина искренне улыбалась.

В комментариях коллеги и поклонники пишут о том, что известная артистка всегда будет жить в их памяти:

"Она жива. Жива вечно, прямо сейчас не с нами, но в наших сердцах, так и на небе"

"Какая красота эти видео! Как болит. Какие мы счастливы, что знали вас! Какие счастливы, что имеем ваши песни, ваш голос в сердце!"

"Ваша лебедка всегда будет в нашей памяти. А вы - ее продолжение".

Ранее УНИАН писал, что жизнь Нины Матвиенко оборвалась 8 октября. Это событие очень шокировало поклонников знаменитости. Лишь недавно зять Нины Матвиенко Арсен Мирзоян рассказал, что жизнь артистки забрала онкология.

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