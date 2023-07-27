Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, что сейчас ничего не зарабатывает. Она пожаловалась на безденежье, однако отметила, что уже нашла работу.
По словам Матвиенко, ей помогло образование, которое она получила в прошлом. Благодаря своим знаниям певица решила, что будет преподавать вокал в Киевском национальном университете культуры и искусств.
"Я сейчас устраивалась на работу преподавателем к Поплавскому. Такое приняла решение... Он меня ждал. Я вообще переживаю, что будет дальше в Украине, так же это связано с финансами", - призналась Матвиенко в интервью славе Демину.
Уже с 1 сентября певица начнет преподавать. Однако сколько она будет зарабатывать - остается загадкой. По словам Матвиенко, она не знает, какая у нее зарплата.
Певица признала, что до полномасштабной войны была довольна своим финансовым положением. Тогда она могла зарабатывать на жизнь, но сейчас такой возможности нет.
"Стабильно было 2 тысячи долларов (почти 74 тысячи гривен - УНИАН), точно было 2-3 тысячи долларов. Сейчас я вообще не зарабатываю деньги", - пояснила Матвиенко.
Певица также рассказала, что у ее избранника Арсена Мирзояна есть возможность зарабатывать. Однако сейчас она живет у своей матери - известной артистки Нины Матвиенко.
Новая работа ее не пугает. По словам звезды, она любит детей, ей нравится общаться с молодежью. Кроме этого, Матвиенко считает преподавание в университете новым и интересным жизненным этапом.
Тоня Матвиенко - последние новости
Напомним, в интервью Демину Матвиенко призналась, что увела Мирзояна из семьи, По словам певицы, ей за это не стыдно. Кроме этого, она рассказала о своих комплексах. По словам Матвиенко, она набрала лишний вес, а потому совсем себе не нравится.