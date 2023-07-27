Певица решила найти новый источник заработка в условиях полномасштабной войны.

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, что сейчас ничего не зарабатывает. Она пожаловалась на безденежье, однако отметила, что уже нашла работу.

По словам Матвиенко, ей помогло образование, которое она получила в прошлом. Благодаря своим знаниям певица решила, что будет преподавать вокал в Киевском национальном университете культуры и искусств.

"Я сейчас устраивалась на работу преподавателем к Поплавскому. Такое приняла решение... Он меня ждал. Я вообще переживаю, что будет дальше в Украине, так же это связано с финансами", - призналась Матвиенко в интервью славе Демину.

Уже с 1 сентября певица начнет преподавать. Однако сколько она будет зарабатывать - остается загадкой. По словам Матвиенко, она не знает, какая у нее зарплата.

Певица признала, что до полномасштабной войны была довольна своим финансовым положением. Тогда она могла зарабатывать на жизнь, но сейчас такой возможности нет.

"Стабильно было 2 тысячи долларов (почти 74 тысячи гривен - УНИАН), точно было 2-3 тысячи долларов. Сейчас я вообще не зарабатываю деньги", - пояснила Матвиенко.

Певица также рассказала, что у ее избранника Арсена Мирзояна есть возможность зарабатывать. Однако сейчас она живет у своей матери - известной артистки Нины Матвиенко.

Новая работа ее не пугает. По словам звезды, она любит детей, ей нравится общаться с молодежью. Кроме этого, Матвиенко считает преподавание в университете новым и интересным жизненным этапом.

Тоня Матвиенко - последние новости

Напомним, в интервью Демину Матвиенко призналась, что увела Мирзояна из семьи, По словам певицы, ей за это не стыдно. Кроме этого, она рассказала о своих комплексах. По словам Матвиенко, она набрала лишний вес, а потому совсем себе не нравится.

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