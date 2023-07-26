С экс-женой артиста она не общалась по этому поводу.

Украинская певица Тоня Матвиенко приоткрыла завесу своей личной жизни и рассказала, как начались ее отношения с Арсеном Мирзояном. Они познакомились в 2011 году. Тогда артист был женат и имел детей.

Однако, как признается Матвиенко, она все же решилась увести его от первой жены, потому что очень полюбила его. Артистка нашла в себе смелость признаться в этом и говорит, что ей не стыдно.

По ее словам, она понимает, что обидела первую жену Мирзояна, но этот вопрос они никак не обсуждали, потому что даже не пересекались.

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"Мне не то, что смешно. Неужели люди как-то… Ничего, что вообще большинство из них влюблены в моего мужа? А их это не триггерит? Я откровенно сказала всему миру, что я полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно?" – сказала Тоня в программе "Слава+".

И если с экс-супругой Арсена она не общается, то вот с его детьми от первого брака у нее очень хорошие отношения. В частности с его старшим сыном Владом. Более того, парень живет вместе с отцом и Тоней.

Отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Пара познакомилась в 2011 году. У них практически сразу завязались отношения. Какое-то время они жили в гражданском браке. Однако после рождения дочери Нины они решили узаконить свои отношения. В 2017 году у них состоялась свадьба.

Кроме того, Матвиенко воспитывает дочь Ульяну от предыдущих отношений.

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