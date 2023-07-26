Артистка говорит, что она всегда была недовольна собой.

Украинская певица Тоня Матвиенко в интервью Славе Демину рассказала, что у нее есть комплексы по поводу лишнего веса. Однако она с этим ничего не делала, пока не начала испытывать дискомфорт.

По словам артистки, ранее проблемы с фигурой были у нее на втором плане, так как первоочередно ее волновала война в родной Украине.

"Я сейчас себе не нравлюсь, потому что я набрала вес. Но, я для этого что-то делаю. Сначала мне было все равно. Потому что война… Я ничего не делала. Я хожу только на массаж и к косметологу, уже лет 10", – сказала певица.

Матвиенко призналась, что пользуется косметологическими услугами. Она раз в полгода делает уколы ботокса в лоб. Однако артистка говорит, что хотела бы научиться любить и принимать себя такой, какая она есть.

"Я всю жизнь себе не нравилась, сомневалась, какие-то комплексы. Хотя тогда была такая худенькая, молоденькая… Вот просто наслаждаться жизнью надо", - добавила певица.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, что увела Мирзояна из семьи. Они познакомились в 2011 году, и тогда Арсен еще был женат. Однако ничего не могло помешать их любви.

Вас также могут заинтересовать новости: