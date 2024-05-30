Она сменила род деятельности.

Певица Тоня Матвиенко во время полномасштабной войны в Украине освоила новую профессию. Она пошла работать преподавателем в один из столичных университетов.

В интервью "Обозревателю" она призналась, что с заработками во время войны стало тяжело, поэтому она решилась немного сменить род деятельности не только для того, чтобы иметь деньги для семьи, но и чтобы донатить.

"Живем теперь во второй реальности – во время войны. Должны думать о деньгах, которые нужно не только на себя зарабатывать, а ребятам на дроны собирать. Конечно, сейчас стало труднее с заработками. Что, думаете, я пошла преподавать. Хотя эта работа очень интересна. Я вообще люблю людей. И общаться тоже люблю. Студенты говорят, что я очень хорошая преподавательница – мне приятно. А пением сейчас много не заработаешь. И почти у всех артистов такая ситуация. Я думаю, что больше живут с прослушивания песен на музыкальных платформах. Не с концертов", - отметила Матвиенко.

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Она добавила, что работа со студентами в какой-то момент спасла ее от депрессии после смерти мамы - Нины Матвиенко.

"Мне позвонили из университета культуры, где я преподаю: "Тоня Петровна, завтра у ваших студентов – экзамен..." Потому что до этого они молчали и тоже не трогали меня. И я подумала – это же мои студенты, я за них отвечаю, им же могут более низкие оценки поставить на сессии. Вот меня и спасло – я вышла на работу", – рассказала певица.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, как война повлияла на ее брак с Мирзояном.

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