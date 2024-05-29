Певица рассказала, как часто видеться с ними.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко впервые за долгое время рассказала о своих родных братьях Иване и Андрее. Исполнительница, которая ранее рассказала об экс-супруге, ответила, где сейчас и чем занимаются мужчины.

Братья артистки не ведут публичный образ жизни. Мало кто вообще знает, что у Тони есть братья, ведь сама певица редко делится фотографиями с ними. Однако оба проживают в Украине. По словам Матвиенко, старший брат Иван стал священнослужителем. По церковному его зовут Януарий. Мужчина счастлив, что выбрал для себя такой путь.

"Мой старший брат Иван - иконописец, художник, архитектор, он сознательно выбрал путь служения Богу. Принято считать, что человек идет в монастырь, когда в его жизни что-то произошло. В случае с Иваном все совсем не так. Он шел к этому решению долго, годами. Его жизнь очень интересная. И самое главное - он счастлив", - сообщила звезда в интервью для OBOZ.UA.

Видео дня

Младший брат Андрей - военный. Сейчас защитник служит в рядах Национальной гвардии. Матвиенко говорит, что при любой возможности старается встречаться с братьями. Родные часто приезжают навестить сестру.

"Андрей, еще один мой брат, сейчас служит в Нацгвардии. Мы видимся - они приезжают к нам в гости", - поделилась Тоня.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко ответила, почему обратилась к Святославу Вакарчуку после смерти мамы.

Вас также могут заинтересовать новости: