Певица призналась, что они с Арсеном очень эмоциональные люди.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая призналась, где живут ее родные братья во время войны, рассказала, как повлияло полномасштабное вторжение на ее личную жизнь. Артистка рассказала об одном из правил в их с исполнителем Арсеном Мирзояном семье.

Матвиенко поделилась, что в начале полномасштабной войны, они с младшей дочкой уехали за границу, а муж остался в Украине. Певица говорит, что когда прощалась с Мирзояном, то они пообещали друг другу дождаться встречи.

"Когда я уезжала за границу, он сказал, что обязательно дождется. И я пообещала ему. Мы это проговорили в машине. Мы очень боялись потерять друг друга - это просто физически чувствовалось", - рассказала артистка в интервью для OBOZ.UA.

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Тоня также призналась, что они с Арсеном очень эмоциональные личности. Она даже назвала их семью "итальянской". Однако супруги всегда придерживаются правила не выяснять отношения при дочери.

"Хотя у нас такая итальянская семья. Можем покричать, посуду немного побить, а потом обняться. Оба очень эмоциональные. Конечно, стараемся контролировать себя, чтобы ссор не было при Нине. Но, слушайте, мы же не роботы какие-то, а люди!" - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, как чувствует себя после смерти матери.

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