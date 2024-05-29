Известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая призналась, где живут ее родные братья во время войны, рассказала, как повлияло полномасштабное вторжение на ее личную жизнь. Артистка рассказала об одном из правил в их с исполнителем Арсеном Мирзояном семье.
Матвиенко поделилась, что в начале полномасштабной войны, они с младшей дочкой уехали за границу, а муж остался в Украине. Певица говорит, что когда прощалась с Мирзояном, то они пообещали друг другу дождаться встречи.
"Когда я уезжала за границу, он сказал, что обязательно дождется. И я пообещала ему. Мы это проговорили в машине. Мы очень боялись потерять друг друга - это просто физически чувствовалось", - рассказала артистка в интервью для OBOZ.UA.
Тоня также призналась, что они с Арсеном очень эмоциональные личности. Она даже назвала их семью "итальянской". Однако супруги всегда придерживаются правила не выяснять отношения при дочери.
"Хотя у нас такая итальянская семья. Можем покричать, посуду немного побить, а потом обняться. Оба очень эмоциональные. Конечно, стараемся контролировать себя, чтобы ссор не было при Нине. Но, слушайте, мы же не роботы какие-то, а люди!" - добавила знаменитость.
Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, как чувствует себя после смерти матери.