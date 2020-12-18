58-летний актер и 38-летняя актриса стали "практически неразлучны".

Известный актер Том Круз встречается с партнершей по съемочной площадке «Миссия невыполнима 7» актрисой Хэйли Этвелл.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте также"Из-за несоблюдения правил безопасности": Том Круз обматерил своих подчиненныхОтмечается, что 58-летний актер и 38-летняя актриса стали «практически неразлучны».

«Локдаун и сложности с ним связанные только помогли им сблизиться, а сейчас они стали практически неразлучны. Они прекрасно ладят и выглядят очень счастливыми», - рассказал источник.

Известно, что у Тома Круза не было громких романов с тех пор, как он развелся с Кэти Холмс в 2012 году.

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Этвелл родилась в Лондоне.

После окончания Римско-католической школы девочек Сион-Мэннинг она изучала ораторское искусство.

С 2002 по 2005 год Хейли училась в школе музыки и драмы Гилдхолл.

Изучала философию и теологию в королевском колледже Лондона[

В основном известна благодаря роли агента Пегги Картер в фильмах «Первый мститель» и «Первый мститель: Другая война».

В 2015—2016 годах она исполняла ведущую роль в американском телесериале «Агент Картер».

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Автор: УНИАН