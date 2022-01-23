Пиар-менеджер ведущей заявила, что девушка использует имя Тодоренко для самопиара.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко готова подать в суд на российскую детскую писательницу Дарину Мишину, которая обвинила бывшую певицу в том, что бесплатно работала над созданием книги для неё.

После того, как Мишина дала интервью, в котором рассказала о том, как ее якобы обманула Регина Тодоренко, представители команды певицы прокомментировали происходящее, сообщает издание "Домашний очаг".

Нина Пономарева, пиар-менеджер Регины Тодоренко заявила: "Мы не будем участвовать в информационных войнах в интернете. Мы живем в правовом государстве, и далее этот вопрос будет решаться исключительно в правовом порядке, по закону и в нужных инстанциях".

Читайте такжеРегина Тодоренко удивила фанов кардинальными изменениями во внешности (фото)По словам Пономаревой, у команды Тодоренко уже есть вся доказательная база, подкрепленная юридически заверенными документами. Также пиар-менеджер ведущей заявила, что писательница использует имя Регины для самопиара.

Как стало известно, команда Тодоренко собирается подать иск и решать дальнейшие вопросы в судебном порядке с юристом и адвокатом. После чего будет сделано официальное заявление самой Регины.

Напомним, ранее Регина Тодоренко снова наткнулась в Instagram на жесткий хейт.

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