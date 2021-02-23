Певицу раскритиковали за новое фото.

Украинская певица и телеведущая, которая уже несколько лет живет и работает в России, Регина Тодоренко опубликовала в Instagram фотографию с шоу "Маска".

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Девушка является детективом российской версии шоу. На снимке она предстала с розовыми волосами и в необычном платье нежного оттенка. Также она подобрала стильную моносерьгу.

"Образ - пушка", - подписала фото звезда.

А вот поклонникам такой образ не понравился. Они раскритиковали Регину за розовые волосы.

"Нет" Не пушка! Гавнушка", "А мне кажется, что ваш цвет волос намного лучше", "Постарела как-то сразу лет на 5", "Видно же, что у вас это не свои волосы. Парик", - пишут комментаторы.

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Автор: Диана Могилевич