Украинская певица и телеведущая, которая уже несколько лет живет и работает в России, Регина Тодоренко опубликовала в Instagram фотографию с шоу "Маска".
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Девушка является детективом российской версии шоу. На снимке она предстала с розовыми волосами и в необычном платье нежного оттенка. Также она подобрала стильную моносерьгу.
"Образ - пушка", - подписала фото звезда.
А вот поклонникам такой образ не понравился. Они раскритиковали Регину за розовые волосы.
"Нет" Не пушка! Гавнушка", "А мне кажется, что ваш цвет волос намного лучше", "Постарела как-то сразу лет на 5", "Видно же, что у вас это не свои волосы. Парик", - пишут комментаторы.
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