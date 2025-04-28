Телезвезда сравнил исполнительницу с ее коллегой Златой Огневич и объяснил, почему последняя ему нравится больше.

Известный украинский ведущий Слава Соломка, который ранее прокомментировал ссору с Камалией, резко высказался о знаменитой украинской певице Тине Кароль. Телезвезда заявил, что она якобы "деградирует" и безосновательно считает себя "королевой" сцены.

В комментарии для программы "Тур звездами" шоумен сказал, что многие украинские артистки после многих лет на сцене и славы считают себя "королевами" шоу-бизнеса. Однако, как говорит Соломка, качество их творчества и вокала не соответствует такому статусу.

Одной из таких исполнительниц он считает Тину Кароль. Он убежден, что звезда слишком высокого мнения о себе. По его словам, сейчас знаменитость начала якобы деградировать и больше не демонстрирует высокий уровень на сцене.

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"Артистки, которые считают, что они топовые, они уже сами не замечая, начинают покрываться нафталином. Они начинают чувствовать себя королевами какими-то или большими примами. Хотя качество того, что они делают на сцене, тому не соответствует. Вот Тина Кароль, по моему субъективному мнению, она начала деградировать. Зимой я был на одном выступлении, и выступала сначала Злата Огневич. Это было блестящее выступление, просто разрыв. После нее вышла Тина Кароль. Тине Кароль просто было нечего делать. Такое впечатление, будто она вышла с таким: "Я вам сейчас сделаю одолжение, что я перед вами выступаю". Я думаю: "Ты же королева, ты всегда должна отрабатывать на все 100", - поделился своими мыслями Слава.

Также ведущий прокомментировал и то, что Тину Кароль номинировали на премию "YUNA-2025" в категории "Лучшая исполнительница", а Огневич - нет. Он убежден, что Злату не номинировали не просто так. Это, как предполагает Соломка, не случайность.

"Недаром Злата Огневич сейчас не номинирована, а номинирована Тина Кароль. Потому что есть все же определенная шоу-бизнесовая мафия. Я не могу этого утверждать, но и не могу этого исключать. Если такое говорят, то не бывает дыма без огня", - добавил шоумен.

Напомним, ранее 36-летний Соломка ответил, почему не служит в ВСУ и есть ли у него бронирование. Телезвезда отметил, что у него есть уважительная причина для отсрочки. По его словам, он освобожден от мобилизации из-за состояния своего здоровья.

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