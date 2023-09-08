Фаны озадачены, они не были готовы к тому, что увидели на видео.

Певица Тина Кароль не рассказывает о личной жизни, поэтому вокруг нее всегда ходят слухи. Ей приписывали романы с Даном Баланом и гитаристом Антоном Поповым. Впрочем, на днях певица "засветилась" с другим.

В TikTok появилось видео, на котором Кароль шагает рядом с танцором Дмитрием Жуком. Певица и хореограф много работают вместе, но кажется, что между ними возникли не только деловые отношения.

Жук и Кароль нежно держались за ручки. Певица гладила хореографа. Вероятно, она думала, что их никто не увидит. А когда же Кароль и Жук вышли на дорожку, где были люди, они сразу опустили руки и начали идти так, будто между ними ничего нет.

Новый ролик озадачил поклонников певицы. Они уже начали шутить, что для пары нужно делать общий фан-аккаунт.

Кароль заметили с мужчиной - видео

Что известно об отношениях Кароль и Жука

Напомним, ранее Жук опровергал слухи о романе с Кароль. Сама певица также не спешит подтвердить информацию об отношениях.

Впрочем, артистку и до этого замечали вместе с Жуком. Недавно они "случайно" встретились в ресторане и даже начали танцевать. Вместе с Кароль был и ее сын, который не сильно обрадовался, когда увидел хореографа. Реакция мальчика попала на видео, которое уже стало "вирусным".

Вас также могут заинтересовать новости: