Пользователи сети пошутили, что певице "влетит" от ее сына.

Украинская певица Тина Кароль вместе с сыном пришла в ресторан, где встретила участника шоу "Танцы со звездами" Дмитрия Жука. Молодой человек подошел к певице и пригласил ее на танец.

Однако сын знаменитости не очень радостно на это отреагировал. Сначала он, конечно, рассмеялся, пытаясь скрыть улыбку рукой, а затем одарил Жука пренебрежительным взглядом.

Также на видео заметно, что Вениамину скучно было сидеть и ждать, пока закончится танец.

Стоит отметить, что Тина Кароль очень соблазнительно двигалась в танце с Дмитрией Жуком. Черные штаны и укороченная майка только подчеркивали ее фигуру, что сделало ее внешний вид только более привлекательным.

К слову, ранее Кароль и Жуку приписывали роман, однако знаменитости не подтвердили свои отношения.

Как отреагировали пользователи сети

"В этом мире я - Веня"

"Веня в шоке"

"Вот это влетит ей от сына"

"Пацана жаль"

"Обожаю Веню, такой красивый стал"

Личная жизнь Тины Кароль

Известно, что певица была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2013 году она стала вдовой, так как Огир умер от рака желудка.

У Кароль остался сын Вениамин. Сейчас парню уже 15 лет. Он учится в Великобритании, но не забывает о родной Украине. В начале полномасштабной войны он занимался волонтерством в Польше и на свои заработанные деньги угощал детей сладостями.

Напомним, ранее Тина Кароль показала архивное видео с Пугачевой.

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