Украинская певица Тина Кароль вместе с сыном пришла в ресторан, где встретила участника шоу "Танцы со звездами" Дмитрия Жука. Молодой человек подошел к певице и пригласил ее на танец.
Однако сын знаменитости не очень радостно на это отреагировал. Сначала он, конечно, рассмеялся, пытаясь скрыть улыбку рукой, а затем одарил Жука пренебрежительным взглядом.
Также на видео заметно, что Вениамину скучно было сидеть и ждать, пока закончится танец.
Стоит отметить, что Тина Кароль очень соблазнительно двигалась в танце с Дмитрией Жуком. Черные штаны и укороченная майка только подчеркивали ее фигуру, что сделало ее внешний вид только более привлекательным.
К слову, ранее Кароль и Жуку приписывали роман, однако знаменитости не подтвердили свои отношения.
Как отреагировали пользователи сети
- "В этом мире я - Веня"
- "Веня в шоке"
- "Вот это влетит ей от сына"
- "Пацана жаль"
- "Обожаю Веню, такой красивый стал"
Личная жизнь Тины Кароль
Известно, что певица была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2013 году она стала вдовой, так как Огир умер от рака желудка.
У Кароль остался сын Вениамин. Сейчас парню уже 15 лет. Он учится в Великобритании, но не забывает о родной Украине. В начале полномасштабной войны он занимался волонтерством в Польше и на свои заработанные деньги угощал детей сладостями.
Напомним, ранее Тина Кароль показала архивное видео с Пугачевой.