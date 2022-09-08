Звезда "засветила" свой пышный бюст в платье от украинского дизайнера.

Украинская певица Тина Кароль позировала для нового выпуска журнала VOGUE. Япония. В кадре она появилась в прозрачном платье от украинского бренда Lever Couture.

Известно, что над нарядом работали дизайнер Леся Верлингьери и креативный директор Lady Gaga и французского модного Дома Mugler Никола Формикетти.

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"Розовое платье-сетка с объемными рукавами – это своеобразный "фламинго от кутюр", который выражает грациозность и женственность натуры самой Тины. А серебряное сетчатое платье – мой самый любимый образ Кароль, раскрывающий ее стихию творчества, безгранично бурного, как океан", - поделилась создательница одного из образов Кароль Леся Верлингьери.

Напомним, Тина Кароль шокировала невероятно худыми ногами в коротких шортах.

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