Тина Кароль показала повседневный аутфит / фото Тина Кароль, instagram.com

Украинская певица Тина Кароль лишь недавно начала делиться собственными снимками. Звезда подчеркивает, что недавно провела первую фотосессию со времени полномасштабного вторжения. Однако о возвращении к прошлой жизни говорить невозможно - певица активно гастролирует по Европе и дает благотворительные концерты, собирая деньги для Украины. 

У себя в Telegram-блоге звезда показала фото, сделанное в зеркале лифта. Там Кароль позирует в синем свитшоте с воротником и джинсовых минишортах, которые выделили ее стройные ноги.

Дополнила ее лук яркая желтая бананка. Символичным стало и то, что позади певицы - сине-желтый фон.

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Впрочем некоторые комментаторы на фан-странице отметили, что Тина неестественно худая.

Новое фото Тины Кароль / фото t.me/tinakarolofficial

Напомним, недавно Кароль впервые за время войны устроила фотосессию на улицах Киева.

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