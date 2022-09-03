Украинская певица Тина Кароль лишь недавно начала делиться собственными снимками. Звезда подчеркивает, что недавно провела первую фотосессию со времени полномасштабного вторжения. Однако о возвращении к прошлой жизни говорить невозможно - певица активно гастролирует по Европе и дает благотворительные концерты, собирая деньги для Украины.
У себя в Telegram-блоге звезда показала фото, сделанное в зеркале лифта. Там Кароль позирует в синем свитшоте с воротником и джинсовых минишортах, которые выделили ее стройные ноги.
Дополнила ее лук яркая желтая бананка. Символичным стало и то, что позади певицы - сине-желтый фон.
Впрочем некоторые комментаторы на фан-странице отметили, что Тина неестественно худая.
Напомним, недавно Кароль впервые за время войны устроила фотосессию на улицах Киева.
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