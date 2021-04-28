На снимке супруг артистки кормит из бутылочки сына Вениамина.

28 апреля исполняется восемь лет со дня смерти Евгения Огира - супруга украинской певицы Тины Кароль.

Читайте такжеГорячий конфуз: у Тины Кароль на шоу расстегнулось платье (видео)В этот день артистка на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками архивным кадром.

Так, Кароль показала редкое фото, на котором ее супруг кормит из бутылочки сына Вениамина.

"Ты улыбаешься мне в вечности, я принадлежу тебе в бесконечности", – подписала кадр певица.

История любви Тины Кароль и Евгения Огира

В январе 2008-го года пара тайно от всех расписалась. А в июне того же года они обвенчались в Киево-Печерской Лавре.

Через несколько месяцев певица родила Евгению первенца Вениамина.

В конце 2012 года в интервью Кате Осадчей Тина Кароль призналась, что год был тяжелым для нее из-за болезни мужа.

28 апреля 2013 года Евгений Огир умер после борьбы с раком желудка.

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Автор: Ольга Робейко