Тина Кароль и Евгений Огир, архивный снимок / фото УНИАН
28 апреля исполняется восемь лет со дня смерти Евгения Огира - супруга украинской певицы Тины Кароль.
Читайте такжеГорячий конфуз: у Тины Кароль на шоу расстегнулось платье (видео)В этот день артистка на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками архивным кадром.
Так, Кароль показала редкое фото, на котором ее супруг кормит из бутылочки сына Вениамина.
"Ты улыбаешься мне в вечности, я принадлежу тебе в бесконечности", – подписала кадр певица.
История любви Тины Кароль и Евгения Огира
- В январе 2008-го года пара тайно от всех расписалась. А в июне того же года они обвенчались в Киево-Печерской Лавре.
- Через несколько месяцев певица родила Евгению первенца Вениамина.
- В конце 2012 года в интервью Кате Осадчей Тина Кароль призналась, что год был тяжелым для нее из-за болезни мужа.
- 28 апреля 2013 года Евгений Огир умер после борьбы с раком желудка.
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