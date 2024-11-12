Известная певица показалась с оружием в руках.

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает поражать своих поклонников не только музыкальными талантами, но и патриотизмом. Недавно артистка снова посетила военный полигон, где прошла обучение по владению оружием и тактике.

Кароль поделилась фотографиями с тренировки в своем Instagram. На снимках она позирует в военной форме, с автоматом в руках и арафаткой на шее.

Во время тренировок певица изучала различные виды автоматов и упражнялась в стрельбе по мишеням с разных позиций.

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Тина Кароль на полигоне

Это уже не первый визит Тины Кароль на полигон. В июне она прошла курс военной подготовки для гражданских, где освоила тактическую медицину, стрельбу, использование радиосвязи и инженерную подготовку.

Певица призналась, что после начала полномасштабного вторжения почувствовала себя беспомощной. Военные навыки для нее - это возможность быть полезной своей стране в трудное время.

Кто такая Тина Кароль

Тина Кароль - это не только талантливая певица, но и успешная телеведущая, актриса и общественный деятель. Она была тренером в вокальном шоу "Голос страны", сыграла главную роль в мюзикле "Душа", активно занимается благотворительностью. Тина Кароль - это гордость Украины, талантливая артистка и настоящая патриотка, которая своим творчеством и общественной позицией вдохновляет миллионы.

Тина Кароль известна своим проникновенным вокалом, лирическими песнями и яркими образами. Она выпустила 10 студийных альбомов, каждый из которых нашел отклик в сердцах слушателей.

Известная украинская певица Тина Кароль презентовала новый клип к песне "Что ты наделала", которая вышла в сентябре этого года. Артистка выпустила необычное видео к композиции о любви.

Стоит отметить, что песня "Что ты наделала" стала частью второго музыкального альбома Тины Кароль в 2024 году - "Лирика". В альбом вошло 8 композиций. Интересно, что сама певица считает "Лирику" лучшей работой в своей музыкальной карьере.

Тина Кароль порадовала поклонников свежим звучанием любимых хитов. Певица перевела и исполнила на украинский язык свои популярные русскоязычные песни "Скандал" и "Выше облаков".

Напомним, Тина Кароль откровенно ответила, пойдет ли в политику.

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