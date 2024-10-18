Артистка представила видео к песне "Що ти наробила".

Известная украинская певица Тина Кароль презентовала новый клип на песню "Що ти наробила", которая вышла в сентябре этого года. Артистка выпустила необычное видео к композиции о любви.

В клипе исполнительница появилась в одном образе. На кадрах видно лишь лицо звезды и ее волосы, развивающиеся от ветра. Прическу знаменитости стилисты дополнили интересным аксессуаром - живыми цветами. Они являются отсылкой к строкам из композиции: "Ти заплела у свої коси, квіти, що він тобі приносив."

По словам Тины, текст к песне написала молодая артистка Domiy. Аранжировкой занимался Евгений Филатов, который известен работой над хитом "Вільна".

"Снять клип на песню "Що ти наробила" я решила после того, как трек стал вирусным в TikTok и только за сутки собрал более миллиона просмотров. К тому же песня стала фокус-треком альбома "Лирика" и возглавила стриминговые чарты и самые популярные плейлисты Spotify", - написала под видео Кароль.

У поклонников новая видеоработа вызвала восторг. Чувственный трек и моновидео вызвали настоящий фурор в сети. Большинство фанатов добавляет, что после просмотра клипа у них "мурашки по телу", а голосом Тины можно наслаждаться вечно:

"Каждая строчка попадает в сердце"

"Песня, которая касается каждой струны души"

"Спасибо всей команде за этот невероятный клип, который завораживает"

"Это настоящий шедевр украинской музыки"

"Этот клип должен увидеть каждый"

"Песня, которая трогает до глубины души. Весь спектр эмоций почувствовала"

К слову, трек "Що ти наробила" вошел во второй в 2024 году музыкальный альбом певицы - "Лирика". В целом он содержит 8 песен. Сама Кароль ранее называла этот альбом "лучшим в своей карьере".

Напомним, ранее в сети завирусилась песня Тины Кароль о "русских парнях". Ролик вызвал шквал обсуждений среди поклонников артистки.

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