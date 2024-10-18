Известная украинская певица Тина Кароль презентовала новый клип на песню "Що ти наробила", которая вышла в сентябре этого года. Артистка выпустила необычное видео к композиции о любви.
В клипе исполнительница появилась в одном образе. На кадрах видно лишь лицо звезды и ее волосы, развивающиеся от ветра. Прическу знаменитости стилисты дополнили интересным аксессуаром - живыми цветами. Они являются отсылкой к строкам из композиции: "Ти заплела у свої коси, квіти, що він тобі приносив."
По словам Тины, текст к песне написала молодая артистка Domiy. Аранжировкой занимался Евгений Филатов, который известен работой над хитом "Вільна".
"Снять клип на песню "Що ти наробила" я решила после того, как трек стал вирусным в TikTok и только за сутки собрал более миллиона просмотров. К тому же песня стала фокус-треком альбома "Лирика" и возглавила стриминговые чарты и самые популярные плейлисты Spotify", - написала под видео Кароль.
У поклонников новая видеоработа вызвала восторг. Чувственный трек и моновидео вызвали настоящий фурор в сети. Большинство фанатов добавляет, что после просмотра клипа у них "мурашки по телу", а голосом Тины можно наслаждаться вечно:
- "Каждая строчка попадает в сердце"
- "Песня, которая касается каждой струны души"
- "Спасибо всей команде за этот невероятный клип, который завораживает"
- "Это настоящий шедевр украинской музыки"
- "Этот клип должен увидеть каждый"
- "Песня, которая трогает до глубины души. Весь спектр эмоций почувствовала"
К слову, трек "Що ти наробила" вошел во второй в 2024 году музыкальный альбом певицы - "Лирика". В целом он содержит 8 песен. Сама Кароль ранее называла этот альбом "лучшим в своей карьере".
Напомним, ранее в сети завирусилась песня Тины Кароль о "русских парнях". Ролик вызвал шквал обсуждений среди поклонников артистки.