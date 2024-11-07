Она написала об этом в сети.

Популярная украинская певица Тина Кароль честно ответила, планирует ли идти в политику.

Недавно артистка решила пообщаться со своими поклонниками в Instagram. Один из них спросил у нее о политических амбициях.

"Планируете ли в политику? Нам нужна женщина-президент", - написал подписчик звезды.

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И Тина решила откровенно поделиться своими планами. В частности, она подчеркнула, что много лет отказывалась от политической карьеры, однако сейчас не хочет ничего обещать.

"Очень много лет отказываюсь. Время покажет", - ответила Кароль.

К слову, ранее в одном из своих интервью исполнительница отмечала, что хочет пока продолжать петь и выступать на сцене. По ее словам, лучше качественно заниматься одним делом, а не хвататься за два сразу и не показывать успешный результат.

Напомним, ранее украинская журналистка Рамина Эсхакзай ответила на слухи, что она идет в политику и будет в Офисе Президента. По словам 32-летней девушки, информация, которая активно распространяется в сети, не соответствует действительности.

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