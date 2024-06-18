Певица прошла военную подготовку.

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно прошла военную подготовку и курс по тактической медицине, рассказала, почему приняла такое решение.

По ее словам, она уже давно сделала свой выбор в пользу Украины. Поскольку сейчас наша страна вынуждена бороться с российской агрессией, артистка считает, что она должна знать и уметь все, чтобы помочь своему народу в случае необходимости.

"Ну а что тут удивительного? Я гражданин Украины. Это мой выбор. Мой выбор Украина уже очень давно. Это не новость. Сознательно понимать, что происходит, как помочь людям и себе в чрезвычайной ситуации. И мы живем в войне. Я решила для себя, что я должна знать все: это тактическая медицина по протоколу, обращение с оружием, практика по стрельбе, использование радиосвязи, инженерная подготовка и боевое слаживание", - сказала Кароль в своем Telegram-канале.

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Интересно, что звезда присоединилась к ветеранам "Азова", чтобы на полигоне улучшить навыки боевой готовности. После этого она получила соответствующий сертификат.

Напомним, ранее Тина Кароль поразила платьем за 75 тысяч гривен.

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